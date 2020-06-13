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Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях

Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
07:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Ляшко напомнил, что правоохранители составили административный протокол после распития кофе президентом вместе с командой в заведении питания в период карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что суд по поводу нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из телеканалов.

"Кажется 19 числа будет судебное рассмотрение дела. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривень (заплатить штраф – Ред)",- заявил он.

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Санврач напомнил, что правоохранители составили административный протокол после распития кофе президентом вместе с командой в заведении питания в период карантина. Ляшко также заявил, что не планирует обжаловать решение суда. Он настаивает на том, что указанная событие не было отдыхом.

Как сообщалось, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", - сообщила пресс-служба.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - говорилось в Instagram Зеленского под аналогичным фото из того кафе. 

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По состоянию на 3 июня правительство запретило деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и чиновниками, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечении их к ответственности.

Позже Зеленский выразил готовность заплатить штраф, если во время посещения им кафе в Хмельницком были нарушения установленных карантинных норм.

Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко, который находился в кафе в Хмельницком вместе с президентом, хотя и не сидел за одним столиком, сказал, что нарушений карантинных норм не было, поскольку это была инспекция - каким образом будут функционировать учреждения питания с 5 июня.

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Украина, Виктор Ляшко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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