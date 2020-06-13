В ОПЗЖ рассказали, какой частью "1+1" владеет жена Медведчука

У Медведчука рассказали, какой частью телеканала "1+1" владеет его жена.

Супруга народного депутата Виктора Медведчука от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", который также входит в состав медиагруппы "1+1 media". Об этом сообщила пресс-служба политсилы со ссылкой на адвоката нардепа Игоря Кириленко.

Как уточняется, ООО "Инвестиционная компания "Гармония", собственником которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а далее им стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Нацбанка 100% акций кипрской компании Beresintio Investments Ltd.

В феврале 2012-го компания Beresintio Investments купила у компании Invesis Investments Ltd.100% акций компании Laroma Ventures Ltd., которой принадлежали и продолжают принадлежать 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd. (Британские Виргинские острова), владеющей 49,999% акций компании Alstrom Busines Corp., которая в свою очередь владеет долями телеканала "1+1" и телеканала "ТЕТ".

В дальнейшем собственником 100% акций Laroma Ventures стала компания Selcorivia Ventures Ltd., принадлежащая Марченко.

Отметим, ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнаружили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации Марченко конечной бенефициарной владелицей компании Bolvik Ventures Ltd. Эта фирма, как отмечалось, через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". В медиагруппе "1+1 media" заявили, что для них появившаяся информация стала неожиданностью и пообещали прокомментировать ее более предметно позже.

Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.