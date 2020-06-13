Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет
Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет
СМИ: министр реинтеграции и советник Зеленского заразились коронавирусом
СМИ: в ОПУ зафиксирована вспышка коронавируса
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
"Нет больше никакого Ефремова": Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП
Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП

В ОПЗЖ рассказали, какой частью "1+1" владеет жена Медведчука

В ОПЗЖ рассказали, какой частью "1+1" владеет жена Медведчука
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф UBR Фото: Telegraf-EPA
У Медведчука рассказали, какой частью телеканала "1+1" владеет его жена.

Супруга народного депутата Виктора Медведчука от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", который также входит в состав медиагруппы "1+1 media". Об этом сообщила пресс-служба политсилы со ссылкой на адвоката нардепа Игоря Кириленко.

Как уточняется, ООО "Инвестиционная компания "Гармония", собственником которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а далее им стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Нацбанка 100% акций кипрской компании Beresintio Investments Ltd.

В феврале 2012-го компания Beresintio Investments купила у компании Invesis Investments Ltd.100% акций компании Laroma Ventures Ltd., которой принадлежали и продолжают принадлежать 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd. (Британские Виргинские острова), владеющей 49,999% акций компании Alstrom Busines Corp., которая в свою очередь владеет долями телеканала "1+1" и телеканала "ТЕТ".

В дальнейшем собственником 100% акций Laroma Ventures стала компания Selcorivia Ventures Ltd., принадлежащая Марченко.

В "1+1" прокомментировали информацию о "доле Медведчука"

Отметим, ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнаружили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации Марченко конечной бенефициарной владелицей компании Bolvik Ventures Ltd. Эта фирма, как отмечалось, через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". В медиагруппе "1+1 media" заявили, что для них появившаяся информация стала неожиданностью и пообещали прокомментировать ее более предметно позже.

Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

1+1, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
05 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
&quot;Ждем результатов&quot;: Резников и Ермак сдали тесты на COVID-19
"Ждем результатов": Резников и Ермак сдали тесты на COVID-19
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
&quot;Чудо-женщина: 1984&quot; и &quot;Тенет&quot; выйдут позже, чем планировалось
"Чудо-женщина: 1984" и "Тенет" выйдут позже, чем планировалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь