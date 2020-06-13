В ВОЗ выявили фрагменты коронавируса в материнском молоке

ВОЗ пока не видит оснований считать, что коронавирус может передаваться с молоком матери ребенку.

Медики и ученые пока не нашли подтверждения передачи коронавируса с молоком матери новорожденному ребенку.

Об этом сообщила директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения Аншу Банерджи, передает medikforum.

"Мы выявили фрагменты вируса в материнском молоке, но мы не выявили живого вируса в материнском молоке. Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен", - утверждает представитель ВОЗ.

По состоянию на утро, 13 июня, количество жертв от инфекции, вызванной новым коронавирусом, составляет 425 330 человек. В свою очередь, выздоровели 3 613 211 человек.