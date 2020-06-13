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Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО

Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Главный санврач Украины говорит, что основная сессия ВНО под вопросом.

Учитывая рост числа случаев коронавирусной болезни в Украине, возможность проведения основной сессии внешнего независимого оценивания будет оценена 20-22 июня, после чего будут приняты соответствующие решения.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, докладывая о результатах сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое оценивание, которое предусмотрено на 25 июня. В то же время, понимая тенденции, а также то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий и видим рост количества случаев коронавирусной болезни, сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, нужно ли будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и пересмотреть в случае, если эпидситуация не будет позволять провести его в установленные сроки", - отметил Ляшко.

Также, по его словам, комиссия сегодня рассмотрела ряд вопросов относительно того, как сдержать распространение коронавируса в условиях смягченного адаптивного карантина.

Как сообщалось ранее, 12 июня Кабинет министров отменил решение о проведении в учебных заведениях пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня.

Шмыгаль о росте числа инфицированных COVID-19: Причины для паники нет

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, можно будет пройти в режиме онлайн дома в эти дни.

Основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 25 июня по 17 июля, дополнительная - с 24 июля по 10 августа.

Для прохождения ВНО зарегистрировались более 379 тыс. человек.

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ВНО, Виктор Ляшко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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