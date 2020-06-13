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Супрун рассказала об "идеальном способе передачи коронавируса"

Супрун рассказала об "идеальном способе передачи коронавируса"
19:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Супрун предостерегла от еще одного "идеального" способа передачи коронавируса.

Во время пандемии надо знать, что кроме герпеса, туберкулеза, гепатита А и других болезней через кальян можно еще и заболеть COVID-19.

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему опасно курить кальян в период пандемии COVID-19. Как пример, она привела случай в Германии, где вспышку зафиксировали 36 случаев инфицирования, которые связывают с курением кальяна в баре.

Кальян и коронавирус

Одноразовые мундштуки, которые дают в кальянных барах, не более, чем заблуждение безопасности защиты от инфекции. Ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицируют после каждого из гостей бара, курильщики кальяна "шерят" микробы со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда люди выдыхают кальянный дым в воздух.

Так, Национальный институт здоровья в журнале Канадской медицинской ассоциации опубликовал заявление, что курение кальянов представляет угрозу непропорционального повышения частоты COVID-19 среди молодежи.

Они считают кальяны идеальным способом передачи нового вируса.

Дым кальяна, как и курение делает дыхательные пути восприимчивыми к респираторным инфекциям и ухудшает течение заболевания.

Другие причины не курить кальян

Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения – это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол.

Люди, которые употребляют кальян в течение пол часа, получают большую дозу угарного газа, вызывающего недостаток кислорода в организме — гипоксии.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые могут вызвать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.

Кальяны вредят также пассивным курильщикам — людям, которые его вдыхают. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

Обнаружен еще один редкий симптом Сovid-19

Отметим, ВОЗ рекомендует полностью запретить использование кальянов во всех общественных заведениях: кафе, барах, ресторанах без никаких исключений, даже при условии индивидуального использования мундштуков и шлангов. А также активно информировать общественность о высоких рисках инфицирования возбудителем COVID-19 при курении кальянов.

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Kalyan, Коронавирус, Ульяна Супрун.

Автор:

Телеграф
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