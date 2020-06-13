Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию

"Слуга народа" предлагает ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ВНО.

Заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Кравчук написала в Facebook

"В последние дни имеем все новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Из-за этого Кабмин решил отменить пробное ВНО, которое планировалось 15 и 17 июня. Поскольку эта услуга является платной, мы с коллегами по фракции настаиваем на том, что деньги за нее должны компенсировать родителям абитуриентов", - написала она.

По словам Кравчук, она с коллегами обратилась к Кабинету министров с требованием разработать механизм возврата средств за пробное ЗНО. Депутат считает, что компенсации должны выплачиваться из Фонда борьбы с COVID-19 по согласованию с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

В пятницу поздно вечером Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня. Пробное ЗНО можно пройти онлайн.

При этом возможность проведения в Украине основной сессии ВНО в запланированные сроки будет оценена 20-22 июня.