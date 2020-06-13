Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице

Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук
Подозреваемый в деле Гандзюк Мангер находится в больнице, активисты говорят об уклонении от суда.

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице, активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.

Об этом сказано в заявлении инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?".

По словам активистов, возле Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера (12 июня - ред.), то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал этот почтенный и мощный боксер? Правильно-испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своем и своей дочери)".

Зеленский о деле Гандзюк: Заказчики обязательно сядут в тюрьму

Как сообщалось ранее, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Херсон, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
02 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО
Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО
Дело Порошенко: в Европарламенте обещают &quot;внимательно следить&quot; за развитием событий
Европарламент будет следить за ходом дела Порошенко
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
&quot;Корзина&quot; для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь