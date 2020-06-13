Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице

Подозреваемый в деле Гандзюк Мангер находится в больнице, активисты говорят об уклонении от суда.

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице, активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.

Об этом сказано в заявлении инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?".

По словам активистов, возле Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера (12 июня - ред.), то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал этот почтенный и мощный боксер? Правильно-испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своем и своей дочери)".

Как сообщалось ранее, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.