Нарушение карантина: Суды вынесли решения на 4,5 миллиона

За время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения ограничений.

В течение действия карантина составлено 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности относительно коронавируса, суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн гривень.

Об этом шла речь на селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с Кабинетом министров и правоохранительными ведомствами, сообщает пресс-служба главы государства.

“Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение относительно штрафов на 4,5 млн грн”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ждет от правительства прогнозов и решений в связи с увеличением количества подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.

По состоянию на 13 июня, в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки - 753 новых.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 мая до 22 июня действует адаптивная модель карантина.