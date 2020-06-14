День Устина и Харитона: приметы и обряды на 14 июня

Народный праздник Устинов день ("Устин - Брусничные губы", "День Устина и Харитона", "Устин и Харитон") отмечается 14 июня.

В православном церковном календаре это день памяти двух святых с одним именем Иустин: Иустина Философа и Иустина Римского, а также других мучеников, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру.

Иустин Философ родился в конце I века в самарийском городе Сихеме. С ранних лет увлекался философией. В 30 лет Иустин принял крещение и отправился проповедовать по Римской империи. Вскоре он открыл училище, в котором рассказывал о христианской философии. В середине II века Иустин убедил императора Пия прекратить преследование христиан. Однажды один из завистников сильно оклеветал его перед римским судом. В результате Иустина подвергли истязаниям и казнили.

В одно время с мучеником Иустином Философом пострадали за свою веру в Иисуса Христа еще несколько христиан: Иустин Римский, Харитон, Евелпист, Иеракс, Пеон, Валериан, Иуст и Харита. Подбадриваемые Иустином Философом, который находился с ними в одной темнице, они отказались совершать жертвоприношения языческим богам. За это их тоже казнили.

По поверью, Устин (Иустин) покровительствует чистоте отношений и всегда встает на сторону обиженного и слабого. По преданию, в этот день жена может принародно потребовать извинений от мужа за несправедливость в отношении неё и муж будет обязан извиниться. Если и после этого он поднимет руку на жену, то все его будут считать пропащим и не будут иметь с ним дела.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела отвязаться от назойливого ухажера, то она вызывала его из толпы мужчин и давала в руки ивовый прут или же втыкала его между собой и им или между своими и его следами. Зато с любимым человеком нужно было обязательно провести вечер этого дня - тогда в жизни будет семейное счастье.

Народные приметы на Устинов день

Заря окрашена в ярко-красный цвет - рожь тоже будет с красным наливом.

Утром небо чистое и ясное - хорошо созреет рожь.

Утренняя радуга - к дождю.

Пасмурное утро предвещает хороший урожай яровых культур.

Рассветное солнце бледное - к вечеру пойдет дождь.

Ветер дует с западной стороны - в ближайшее время будет ухудшение погоды.

Дождь идет на Устина - будет хороший урожай конопли и льна.

Если на небе тучи, но лютики не закрыли цветы, значит дождя не будет.

В Устинов день запрещается ставить забор, иначе может случиться пожар.

Родившиеся 14 июня суровы и строги. Они всего достигают в зрелые годы. Им покровительствует инжир.

14 июня внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо было при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещали поля, то рожь уродится густой и спелой: "Красное утро на Устина - рожь красно открасуется". А вот огород в этот день городить не следовало - это могло привести к пожару. "На Устина не городи тына", - предостерегали знающие люди. Знахари и целители выходили "пошептать на ветер". Они читали особое заклинание ветра, чтобы он повлиял на урожай хлеба.