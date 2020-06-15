Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 16 июня.

Лукьян Ветряк

В этот день Православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в 3 веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа.

Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала свое служение вере.

На Киевской Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: "Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки".

Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла – значит, вода близко.

Международный день семейных денежных переводов

В 2015 году впервые был отмечен Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances, IDFR). Учреждённый по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) – специальной структуры в рамках ООН, этот день отмечается ежегодно 16 июня. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года.

Казалось бы, причём тут сельскохозяйственное развитие и семейные денежные переводы? Дело в том, что этот Фонд изначально создавался в рамках ООН с целью осуществления помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности. Выдвигая инициативу учреждения новой международной даты, МФСР преследовал своей целью облегчить положение людей в развивающихся странах путём оказания им поддержки в осуществлении денежных переводов семье при условии, что кто-то из её членов вынужден стать трудовым мигрантом.

Вынужденные покидать свою семью и страну и ехать на заработки в зарубежье люди, которых называют трудовыми мигрантами, регулярно отправляют домой денежные переводы (то есть переводы для семьи или семейные). Эти суммы, которые в крупных российских городах и европейских странах могут показаться незначительными, для семьи трудового мигранта играют очень большую роль, составляя порой до 60 % семейного бюджета. Это те деньги, заработать которые у себя на Родине мигранту очень трудно, а порой, просто невозможно.

Не стоит забывать и о том, что труд мигрантов играет важную роль в повседневной жизни людей, являющихся гражданами стран, принимающих на работу мигрантов. Каждый денежный перевод, отправленный трудовым мигрантом семье, делает её положение более стабильным, способствует благополучию.