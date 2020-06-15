Православный пост летом 2020 года: календарь

Узнать, какие посты ждут нас летом 2020 года, поможет церковный календарь.

Праведно православные люди с трепетом относятся к постам. Пост — великое время, в которое можно получить прощение грехов и ответы на свои молитвы.

Православный пост — время смиренного воздержания от соблазнов. Заблуждается тот, кто полагает, что пост — лишь отказ от определенной еды. Настоящий пост — это отдаление от ненависти, обуздание пороков и злости, укрощение страстей, избавление от греха и просветление души. Важен каждый пост, и чтобы не пропустить ни одного из них, эксперты предлагают воспользоваться календарем православных постов на лето 2020 года.

Основные правила соблюдения поста

Священники постоянно подчеркивают, что пост — это не просто голодовка или диета. Прежде всего, время поста необходимо для того, чтобы очиститься духовно, освободиться от грехов, терзающих душу, и стать ближе к Богу. Православные стараются в такие периоды больше времени отводить под молитвенное слово и чтение Библии.

Людям, прошедшим пост, даруется милость: обретение мира и покоя, примирение с близкими, очищение от гордыни, избавление от недостатков, духовный рост. Отворачиваясь от набожной жизни, люди возводят преграды между собой и Всевышним.

Календарь летних постов в 2020 году

Петров пост: с 15 июня по 11 июля. Он открывает летний период постов. В 2020 году он продлится 27 дней. Во время поста важны усердные молитвы и чтение Священного писания: они помогут оградить себя от терзаний, укрепить веру и получить ответы на важные вопросы. Священники рекомендуют держать свою душу в кротости и смирении, больше молиться о любви и счастье для себя и своих близких.

По понедельникам в Петров пост можно употреблять горячую пищу. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье допускается рыба. По средам и пятницам стоит соблюдать строгий пост, ограничиваясь сухоядением.

Летний мясоед: с 12 июля по 13 августа. Период между постами называется летний мясоед. В это время можно употреблять скоромную пищу. Разрешены молочные продукты, яйца, рыба и мясо в любые дни, за исключением среды и пятницы. В эти дни следует соблюдать сухоядение.

Успенский пост: с 14 по 27 августа. Этот пост длится 2 недели и предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы. В эти 14 дней важно воздерживаться от сильных эмоций, чтобы сохранить жизнь тихой и счастливой, а сердце — открытым для Господа. Праведная, кроткая Богородица являет собой пример истинной любви и смирения, на который все люди должны равняться. Священники советуют в этот период больше времени проводить подле богородичных икон: читать молитвы, просить помощи в делах, вспоминать библейские события из жизни Пресвятой Девы.

В Успенский пост по понедельникам, средам и пятницам предусмотрено сухоядение, по вторникам и четвергам — горячая пища без добавления масла, на выходных можно побаловать себя различными блюдами с маслом.

Еженедельный пост по средам и пятницам. Помимо традиционных постов, в православном календаре есть однодневные посты в среду и пятницу каждой недели. В это время православные отдают дань памяти тем дням, когда Христа предали, осудили и распяли. Кроме траурного смысла, постные дни несут в себе круглогодичную защиту души праведного человека. В эти дни нельзя есть яйца, мясо, рыбу, молочные продукты. Верующие соблюдают сухоядение. В праздники, выпадающие на среду или пятницу, разрешено употребление рыбы и вина.

Важно определить меру поста. Если вы только делаете первые шаги, не стоит начинать поститься по всей строгости устава. Излишнее рвение не менее вредно, чем полное безразличие. Постарайтесь осознанно подойти к правилам поста, попросив совета у священника или более опытных православных людей, чтобы провести пост с легкостью и очиститься от греха.