Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для всех Знаков Зодиака

Тот, кто владеет информацией, может управлять своей жизнью, даже вопреки столь мощным влияниям.

В день летнего солнцестояния, 21 июня, нас ждет длительное по времени солнечное затмение, которое оставит своей след на судьбе каждого Знака Зодиака.

Лето 2020 насыщено астрологическими событиями. Помимо нескольких планет в ретроградном движении, человечество ждет коридор затмений, который продлится до 5 июля. Наступающее 21 июня солнечное затмение отличается тяжелой энергетикой, поэтому всем представителям Зодиака стоит приготовиться к тому, что какие-то планы не получится исполнить, ведь все будет зависеть от непредвиденных событий. Такие перспективы, с одной стороны, пугают, а с другой, дают повод искать и находить новые пути развития, роста и достижения успеха. Учитывая прогноз астрологов и скорректировав свои планы, можно избежать многих неприятностей.

Овен

Овнам затмение Солнца может показаться очень сложным, однако все препятствия, которые покажутся 21 июня на горизонте, будут преодолены уже к вечеру, причем без особых усилий. Эксперты советуют остерегаться чужих советов: жизнь потребует либо самостоятельных решений, либо полной безынициативности, чтобы судьба сама вывела на нужный путь.

Телец

Представителям Тельца астрологи советуют довериться судьбе, так как любые попытки что-то изменить и сойти с ранее намеченного пути приведут к поражению. Солнечное затмение обладает мощной энергетикой. Желание изменить свою жизнь может повысить вероятность неудач. Сейчас лучше расслабиться и плыть по течению до тех пор, пока оно не прибьет к новым берегам.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют расстаться с негативными привычками, блоками сознания, токсичными друзьями и глубинными страхами, которые 21 июня всплывут на поверхность. Солнечное затмение предоставит возможность как изменить свою жизнь к лучшему, так и погрязнуть в сомнениях. Выбирать лучше первое. А если срочно потребуется поддержка, моральная или по делу, ее можно найти среди самых близких людей, в дружеском или семейном кругу, — они выслушают, поймут и помогут.

Рак

Созвездие повлияет на Солнце 21 июня больше всего. Астрологи утверждают, что это затмение будет крайне успешным для Раков. Главное, быть осторожнее и не паниковать в моменты, когда потребуется быстро принять важное решение, — от него будет зависеть дальнейшая жизнь. Во всем лучше опираться на интуицию и голос сердца.

Лев

День затмения не слишком простой для Львов: им захочется всем возражать и читать нотации. Такое упрямство — симптом блокировки энергии и в психике, и в теле. Хорошей идеей будет расслабиться и отдохнуть от проблем. Коридор затмений всегда создает напряжение, и в нем очень важно не терять себя. Астрологи советуют выделить моменты для передышки, чтобы проявить заботу к себе и восстановить силы.

Дева

Чтобы солнечное затмение прошло успешно, Девам следует определиться с тем, что они хотят получить от жизни в ближайшие месяцы. Фундамент для этого лучше заложить именно 21 июня: если хочется карьерного роста, стоит проявить себя на работе, если есть мысли о переменах в личной жизни, то самое время сделать важный шаг. Пора взять судьбу в свои руки, и тогда солнечная энергия принесет удачу.

Весы

Весам астрологи советуют остерегаться собственных страхов, так как они выйдут наружу. Стоит поменьше думать о том, что может произойти в жизни, и фокусироваться на том, что в хорошего в ней уже произошло. Не стоит поддаваться на провокации негативных мыслей, потому что многие будут ждать, когда Весы дадут слабину. Только спокойствие и невозмутимость смогут обеспечить стабильность в такой неспокойный день.

Скорпион

По прогнозу астрологов, любые решения, принятые Скорпионами 21 июня, воплотятся в жизнь и принесут в нее счастливые перемены. Но лучше начать с мелочей, например, выбросить старые надоевшие вещи. А затем уже можно избавить себя от вредных привычек и неприятных отношений. Солнечное затмение должно начаться именно с обновления. А за мелкими переменами последуют и более существенные.

Стрелец

Солнечное затмение окажет большое влияние на Стрельцов: чтобы облегчить жизнь, стоит почистить свои отношения, избавиться от прошлогодних обид, нелепых недоразумений и застарелых конфликтов. Справедливость и всепрощение 21 июня — это не только эффективный способ восстановить внутреннее равновесие, но и залог счастливой и беззаботной жизни.

Козерог

Согласно астропрогнозу, для Козерогов солнечное затмение станет днем упорного труда. Чтобы провести и закончить его на гребне удачи, не стоит отвлекаться на решение проблем и доделывать в спешке то, что было оставлено на потом. Лучше смело взглянуть в будущее, подумать над тем, как можно улучшить свою жизнь и загадать правильные желания. Солнце подарит необходимую энергию для великих свершений — и все, что потребуется, это направить ее в нужное русло.

Водолей

Вселенная предупреждает: день солнечного затмения будет продуктивен для планирования и подготовки необходимой почвы для будущих действий. Астрологи советуют Водолеям определиться со своими желаниями — осознав 21 июня, чего вы хотите, вы обеспечите себе успешное достижение цели в следующие месяцы. Не стоит игнорировать в этот день советы окружающих: подсказка свыше может прийти совершенно неожиданно.

Рыбы

Первое летнее затмение Солнца закрутит вихрь эмоций в жизни Рыб. В цене будет хладнокровие. Астрологи рекомендуют следить за тем, чтобы тайфун не причинил разрушений: его энергию можно использовать с пользой, если направить в верное русло, —например, на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки важное дело, переломить ход процесса, найти решение критической ситуации. Не страшно, если по ходу дела потребуется менять приоритеты: останется в выигрыше тот, кто не упустит конечную цель.

Влияние солнечного затмения не закончится ровно с началом следующего дня. От таких серьезных астрологических потрясений происходит энергетический откат. Фактически затмение закончится, но его энергия еще несколько недель будет присутствовать в жизни людей и влиять на происходящие события. Поэтому как минимум до 28 июня стоит блюсти осторожность — не конфликтовать, не рисковать зря, контролировать эмоции и не спешить в оценке происходящего.