Минцифры: услугами 4G пользуются 14,6 млн украинских абонентов

Услугами 4G пользуются 14,6 млн украинских абонентов, хотя необходимые для этого смартфоны имеют 26,5 млн абонентов мобильной связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"26,5 млн украинских абонентов мобильной связи имеют смартфоны 4G. Но услугами 4G пользуются только 14,6 млн абонентов", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве считают, что почти 12 млн потенциальных абонентов не используют возможности своего смартфона, потому что у многих людей просто не хватает времени, или нет возможности пойти к оператору для обмена сим-карты. Ведь для пользования 4G это надо сделать обязательно.

"Возможно, кто-то думает, что 4G - это дорого. И такое мнение ошибочно - замена сим-карты бесплатна. А пользование услугами не отличается по цене. И главное - многие абоненты не знают, какие преимущества предоставляет 4G по сравнению с 3G. А они - довольно ощутимы: скорость передачи данных 3G - от 1 до 3 Мбит/с, 4G - 40-50 Мбит/с. Это означает, что передача данных 4G в 20-25 раз быстрее 3G", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, что в мае в 4G подключили около 1200 населенных пунктов.