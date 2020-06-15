В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда

Укрзализныця открыла продажу билетов на четыре поезда дальнего следования и увеличивает периодичность курсирования поездов в туристические регионы Украины.

Они начнут курсировать с 19 июня, а билеты можно приобрести уже сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В частности, поезд № 17/18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня. Поезд № 4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд № 15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд № 768/767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день", - говорится в сообщении.

Сообщается, что будет увеличена периодичность курсирования трех поездов. Так, с 18 июня поезд № 106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд № 102/101 Киев - Херсон и с 1 июля № 12/11 Киев - Новоалексеевка будет курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в Укрзализныце изучают возможность назначения ближайшее время поезда № 145/146 Киев - Измаил.

"Также Укрзализныця позаботилась о пассажирах, которые хотят перевезти в или из Одессы автомобиль в вагоне-автомобилевозе. Такая возможность появится с 18 июня, когда в состав поезда № 106/105 Одесса - Киев будет включен специальный вагон", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Укрзализныця опубликовала график работы Kyiv Boryspil Express.