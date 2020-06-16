Звонили и жгли файеры: Стерненко с активистами пришел к Зеленскому

Стерненко и активисты зажгли файеры под домом Зеленского.

Сергей Стерненко и активисты, которые поддерживали его во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева, пришли под дом Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Укринформ.

Активисты, в частности, зажгли там файеры.

Они хотят, чтобы им разъяснили как выполнять постановление суда, которым Стерненка отправили под домашний арест, но назначили его отбывать, по словам активиста, по адресу военной части в Одессе, куда, как отмечает Стерненко, его не пустят, потому что это режимный объект.

Активисты также звонили самому Зеленскому, но трубку никто не брал.

Как сообщалось ранее, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом нахождения на домашнем аресте, в постановлении суда указана «воинская часть в Одессе", по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это постановление невозможно исполнить", - подчеркнул активист и отметил, что за его невыполнение прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.