Суд пересмотрит ходатайство прокуроров по делу Стерненко

Стерненко заявил, что в суде пообещали по-новому рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

Сергей Стерненко заявляет, что в понедельник вечером глава Шевченковского райсуда Киева встретился с его адвокатами и пообещал, что во вторник суд по-новому рассмотрит ходатайство прокуроров об избрании ему меры пресечения.

Об этом Стерненко заявил на митинге возле дома Зеленского на улице Грушевского.

По словам Стерненко, сначала у суда и прокуратуры был план избрать ему такую меру пресечения, которую бы он не смог выполнить. И на этом основании прокуратура обратилась бы с новым ходатайством о держании Стерненко под стражей.

Однако, учитывая общественный резонанс и поддержку активиста со стороны граждан, убежден Стерненко, они были вынуждены отказаться от этого плана, и поэтому глава суда уже по завершению рабочего дня срочно встретился с его адвокатами и сообщил, что во вторник в 8 утра будет решаться вопрос о подаче нового или повторного ходатайства о мере пресечения для Стерненко.

О времени рассмотрения этого ходатайства Стерненко пообещал сообщить уже завтра.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморскую, 37 г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко. После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не впустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу нет.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.