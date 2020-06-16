Холодницкий прокомментировал расследование ОГП против него: Выводы почему-то засекречены

Руководитель САП до сих пор не знает, какие нарушения в его работе нашли у Венедиктовой.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему до сих пор не дали ознакомиться с материалами служебного расследования относительно его деятельности, которое инициировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщил Холодницкий в эфире "Свобода слова"

"Мы помним "видосик" генерального прокурора, которая всем недовольна, которая сама назначает служебные расследования и сама их завершает. Выводы этих "вопиющих нарушений", о которых было объявлено, почему-то засекречены на сегодня. Хотя я, как тот по кому проводилось служебное расследование до сих пор не могу получить вывод расследования: в чем именно эти нарушения", - сказал он

Холодницкий соглашается, что действительно в адрес антикоррупционных органов раздается много критики. В то же время он надеется увидеть приговоры по делам топ-коррупции, которые вела антикоррупционная прокуратура.

29 мая нардеп Гео Лерос опубликовал информацию о том, что Венедиктова начала "копать" под Холодницкого.

Позже стало известно, что генпрокурор инициировала еще одно служебное расследование в отношении руководителя САП. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебные расследования в отношении руководителя САП Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе.