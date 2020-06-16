Известные украинцы призывают остановить наступление на украинский язык: обращение

Известные украинцы обратились к власти с призывом остановить наступление на украинский язык.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

Возмущение подписантов обращения вызвал законопроект №2362 авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

"Этот проект предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор обучались на русском", – говорится в обращении.

Отмечается, что в настоящее время ничто не мешает школам перейти на украинский язык обучения.

Критикуется также законопроект №2693 "О медиа". Авторы обращения считают, что в проекте уничтожаются механизмы противодействия российской информационной агрессии, в частности Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

"Законопроект предлагает отменить действующий перечень 150 человек, фильмы, программы, концерты с участием тех, с участием которых не имеют права демонстрироваться в Украине", – утверждают инициаторы обращения.

Подписанты призвали руководство государства и нардепов снять с рассмотрения проект закона Бужанского, не допустить ослабления законодательных норм, которые защищают язык, в законе "О медиа" и отказаться от ревизии действующего закона "О языке".

Под обращением подписались в частности: журналист Вахтанг Кипиани, бывший политзаключенный Иосиф Зисельс, актриса Ирма Витовская, религиовед и бывший политзаключенный Игорь Козловский, бывший и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Ирэн Роздобудько.

Всего к обращению присоединились более 100 человек.