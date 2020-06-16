Холодницкий об объявлении подозрения Коломойскому: Следствие не остановлено, дела не закрыты

Холодницкий прокомментировал проблемы с подозрением Коломойскому.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий дает понять, что до подозрения олигарху Игорю Коломойскому еще далеко в силу различных обстоятельств.

Об этом сказал Холодницкий в эфире программы "Свобода слова"

Отвечая на вопросы, руководитель САП отметил, что не согласен с коллегой - директором НАБУ Артемом Сытником -, что "следствие вплотную приблизилось к подозрению Коломойскому".

По словам Холодницкого, претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации Приватбанка, там фигурируют и другие компании: Укрнафта, Центрэнерго, расследование ведется, но есть несколько "но".

"Не могу согласиться с позицией коллеги Артема о приближении вплотную, потому что дело трудное, дело продолжается уже 4-й год. Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - сказал он.