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Холодницкий об объявлении подозрения Коломойскому: Следствие не остановлено, дела не закрыты

Холодницкий об объявлении подозрения Коломойскому: Следствие не остановлено, дела не закрыты
Обновлено 04:39 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Холодницкий прокомментировал проблемы с подозрением Коломойскому.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий дает понять, что до подозрения олигарху Игорю Коломойскому еще далеко в силу различных обстоятельств.

Об этом сказал Холодницкий в эфире программы "Свобода слова"

Отвечая на вопросы, руководитель САП отметил, что не согласен с коллегой - директором НАБУ Артемом Сытником -, что "следствие вплотную приблизилось к подозрению Коломойскому".

По словам Холодницкого, претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации Приватбанка, там фигурируют и другие компании: Укрнафта, Центрэнерго, расследование ведется, но есть несколько "но".

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"Не могу согласиться с позицией коллеги Артема о приближении вплотную, потому что дело трудное, дело продолжается уже 4-й год. Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - сказал он.

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САП, Игорь Коломойский, Назар Холодницкий.

Автор:

Телеграф
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