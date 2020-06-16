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Отмена пробного ВНО: Минфин вернет деньги

Отмена пробного ВНО: Минфин вернет деньги
04:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash
Минфин вернет деньги за пробное ВНО.

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом информирует Правительственный портал.

"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - говорится в сообщении.

Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования.

Минфин наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

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В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей, отметили в Минфине.

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ВНО, Минфин.

Автор:

Телеграф
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