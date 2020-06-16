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Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений

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Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Проверенные временем заговоры уберегут от проблем и неурядиц во время затмений.

Во время солнечных затмений часто случаются разного рода неприятности. Благодаря астрологии каждый может узнать точную дату этого события, а также воспользоваться народной мудростью. 

Каждое солнечное затмение — это испытание на прочность. В этот период случиться могут не только незначительные казусы, но и серьезные неприятности. Не каждое солнечное затмение столь агрессивно, однако защититься от его влияния можно простым способом. Чтение заговоров убережет от проблем, поэтому эксперты рекомендуют не пренебрегать народной мудростью. Благодаря проверенным заговорам каждый сможет привлечь в жизнь удачу.

Заговор в солнечное затмение от проблем

В день солнечного затмения после пробуждения проговаривают:

"Все проблемы от меня уходят, невзгоды мимо проходят. Как затмение пройдет, так и несчастливая жизнь уйдет".

На листке заранее пишут все, от чего необходимо избавиться, и в момент самого затмения сжигают, развеивая пепел и приговаривая:

"Как Солнце засияет, так и черная полоса уйдет, невзгоды с собой заберет".

Заговор на привлечение удачи во время солнечного затмения

В день солнечного затмения не составит труда привлечь удачу, если произнести заговор:

"Солнце скрывается, мир без света оставляет, в темноте блуждать заставляет. Удачу в это время привлеку, от проблем уйду. Как удача за мной по пятам ходит, так и невзгодам не бывать, проблемам от меня уходить, а везению — прибывать".

Заговор можно усилить, если держать в руках талисман удачи и заговаривать его.

Заговор в день солнечного затмения от неудач

За час до солнечного затмения заговаривают обычную воду следующими словами:

"Как затмение придет, так и уйдет. Без света солнечного надолго не останусь, воду заговоренную выпью, для неудач незаметным стану".

В момент солнечного затмения воду нужно выпить, а капли стряхнуть под ноги со словами:

"Водицей путь себе прокладываю, невзгоды и неудачи смываю, проблем не знаю".

Заговор в затмение на привлечение богатства

Солнечное затмение может быть агрессивным, и в это время многие ошибаются, доверяясь незнакомцам и совершая необдуманные поступки. Такое поведение чревато финансовыми проблемами. Предотвратить это можно благодаря заговору:

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"Монетами карманы набиваю, звоном богатство себе привлекаю. Сколько монет будет, на столько и прибавится, втрое умножится и со мной останется".

В карманы можно положить не только монеты, но и купюры, а также банковскую карту с положительным счетом. Не стоит пользоваться кредитными карточками, иначе заговор может привлечь еще большие долги. Для этих целей лучше использовать зарплатные карты. Деньги или карты оставляют в карманах одежды, чтобы они привлекали финансовые потоки в дом. Одежду с деньгами не надевают, чтобы никто не смог обманным путем завладеть деньгами и финансовой удачей.

Каждое солнечное затмение уникально, поэтому так важно следить за рекомендациями астрологов. С их помощью будет проще справляться с возможными трудностями и остерегаться тех занятий, которые могут отнять время и силы и не принести положительного результата.

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Традиции, Приметы, Затмение, Солнечное затмение, Ритуалы.

Автор:

Телеграф
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