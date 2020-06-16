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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 июня.

Митрофан Навозник

Православная церковь чествует в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, но, уразумев ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, перебрался в Византию, где обучался закону Господню у епископа Тита, после смерти которого на епископский престол за свое усердие и благие дела был возведен Дометий, а затем — его сыновья — Проб и в 316 году — святой Митрофан.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском Соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Он мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет.

В народном прозвище Митрофана — Навозник — не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением — как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: "Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки"; "Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет". Отлынивать от такой работы было чревато: "Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять". 

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На Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: "Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья".

В народе также подмечали, что к Митрофану лён начинает расти в полную силу. "День тем силён, что вытягивает лён", — приговаривали в народе. И добавляли: "Святой Митрофан рядит девок в сарафан".

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought), отмечаемый во всём мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель (резолюция 62/195 от 2007 года).

Опустынивание — это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что соответственно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 миллиарда долларов.

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Проблема опустынивания — это проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для системы международной экологической безопасности, усилий по искоренению нищеты, социально-экономической стабильности и устойчивого развития.

Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета. Связанная с этим социальная, экономическая и политическая напряженность может приводить к возникновению конфликтов, дальнейшему обнищанию и усилению деградации земель. Рост масштабов опустынивания во всем мире угрожает на миллионы увеличить число бедняков, вынужденных искать новое пристанище и средства к существованию.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой., Митрофан Навозник.

Автор:

Телеграф
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