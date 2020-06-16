В Украине более 100 тыс участников прошли пробное ВНО онлайн

К пробному тестированию по украинскому языку и литературе, состоявшемуся онлайн 15 июня, присоединились более 100 тыс. участников.

"За прошлые сутки из 218 тыс. участников более 100 тыс. зашли в наши сервисы и загрузили наши тестовые тетради и бланки ответов. Более 50 тыс. участников смогли воспользоваться сервисом для того, чтобы внести свои ответы, то есть они полностью решили тест и вернули нам свои бланки ответов в электронном формате", - сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она добавила, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе и другим предметам в онлайн-формате можно будет пройти до 18 часов 19 июня.

"Любой участник в любое удобное для себя время до этого момента может выполнить свои операции. Весь сервис закроется 19 июня — и украинский язык, и другие учебные предметы", - сказала Вакуленко.

Относительно пробного ВНО, которое должно состояться 17 июня по другим предметам, Вакуленко проинформировала, что УЦОКО изменил схему работы серверов центра для избежания проблем с соединением и некорректной работой сервисов.

Результаты пробного ВНО по украинскому языку и литературе и другим предметам по шкале 1-12 и 100-200, по словам Вакуленко, появятся после обработки экспертной комиссией и определения порогового балла сдал/не сдал после 23 июня.

Как сообщалось, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн.

В понедельник, 15 июня, онлайн состоялось пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано на 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня до 17 июля 2020 года.