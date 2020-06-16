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УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно

УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Проведение в онлайн-формате основной сессии внешнего независимого оценивания невозможно.

"Нет, основная сессия ВНО онлайн не может быть. Это неприемлемо, вы видите, какая огромная проблема была с работой серверов (из-за отмены пробного ВНО и проведения его онлайн - ред.), а что уже говорить о сверхсерьезном испытании. Более того, мы говорим о защищенности персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн именно основной сессии ВНО не обсуждаются", - отметила Вакуленко.

Об этом сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Она добавила: в случае, если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, и при условии, что 50% областей достигли критериев адаптивного карантина, основная сессия ВНО будет проводиться по первому сценарию, то есть с 25 июня по 17 июля.

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Относительно отмены государственной итоговой аттестации в форме ВНО, которую должны были проходить в этом году все выпускники школ, учащиеся или студенты учреждений профтехобразования, Вакуленко отметила, что решение об отмене ГИА будет рассматривать Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

По ее словам, в случае отмены ГИА в форме ВНО, количество участников основной сессии ВНО уменьшится примерно на 100 тыс. человек. "Комитет ВР определится с тем, можно ли отменить ГИА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГИА, мы предполагаем, что примерно 100 тыс. участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 тыс.", - уточнила Вакуленко.

Как сообщалось, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 человека. Это количество участников выбрало 1 млн 227 тыс. 154 тестирования. По состоянию на 12 июня, по данным УЦОКО, было напечатано 1 млн 166 тыс. 280 тетрадей тестов ВНО.

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Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня до 17 июля.

Государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания должны сдавать ученики заведений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, высшего образования, которые в 2020 году завершают получение полного общего среднего образования по следующим предметам: украинский язык и литература (часть по украинскому языку) (обязательно); математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор выпускника); один из предметов на выбор выпускника.

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Украина, ВНО, МОН.

Автор:

Телеграф
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