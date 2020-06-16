В Киевской области увеличили количество пригородных электричек

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области.

В Киевской области с 15 июня увеличено количество пригородных электропоездов, установлены громкоговорители, напоминающие о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, больше пассажиров стали пользоваться масками.

"Соответствующие видеозаписи с разных остановок продемонстрировал министр инфраструктуры Владислав Криклий", - сообщает пресс-служба президента Украины после традиционного совещания по борьбе с коронавирусом во вторник.

Как сообщалось, Укрзализныця с 15 июня возобновляет движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов.