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Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет

Шмыгаль: Причин переносить ВНО на август пока нет
21:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин
Сейчас нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август сейчас нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил Премьер-министр.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

В Украине более 100 тыс участников прошли пробное ВНО онлайн

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В ином случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил Шмыгаль.

Как сообщалось, основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня - по украинскому языку и литературе, 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.

Для проведения основной сессии ВНО Украинский и региональные центры оценивания качества образования создали 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования и уже напечатали 1 166 280 тетрадей сертификационных работ по выбранным участниками предметам.

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Украина, ВНО, Карантин.

Автор:

Телеграф
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