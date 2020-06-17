"Ситуация улучшилась": Денисова рассказала о коронавирусе в украинских СИЗО

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об улучшении ситуации безопасности в местах несвободы относительно соблюдения правил защиты от коронавірусної инфекции. Об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала "Рада".

"Ситуация улучшилась в этом отношении. Когда мы начинали делать в начале апреля первые визиты, места несвободы, прежде всего я имею в виду следственные изоляторы, колонии для исполнения наказаний — были почти не обеспечены ни масками, ни перчатками, другими средствами индивидуальной защиты", - отметила она.

Денисова отметила, что Офис Уполномоченного ежедневно проводил мониторинговые визиты без предупреждения в места несвободы по всей стране.

"Надо сказать, что ситуация улучшается и, думаю, что тот контроль, который осуществляется Уполномоченным в рамках национального превентивного механизма предоставляет нам возможность говорить, что все-таки нет такого распространения коронавирус у нас", - добавила омбудсмен.

Вместе с тем Денисова отметила, что в гериатрических учреждениях и психиатрических больницах и детских учреждениях продолжают фиксировать случаи заболевания, а потому она каждый день держит эту ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, 7 апреля Денисова заявила, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве не выполняют план противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса. В частности она сообщила об отсутствии графике дезинфекции помещений и об отсутствии на рабочем месте медработников. Впоследствии Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по этому заявлению.

В апреле также появилась информация, что в одной из пенитенциарных учреждений западного региона Украины двум работникам подтвердили диагноз коронавирус.

15 апреля коронавирус диагностировали у одной из задержанных, которая находилась в СИЗО в Черновцах.

5 июня Денисова сообщила, что в Кропивницький исправительной колонии умер заключенный, у которого диагностировали коронавирус.