Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину

Министерство культуры Украины исключило из "черного списка" российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексирован Крым, позволив посещать Украину. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ведомства.

В приказе главы ведомства говорится, что Екатерину Варнаву исключили из списка лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности Украины.

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрацию и распространение на территории страны пяти фильмов, в одном из которых снимался Владимир Зеленский.

Был запрещен показ российского фильма "Восемь первых свиданий", поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, ранее внесенная в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, за выступление в оккупированном Крыму.

Екатерина Варнава - российская телеведущая, киноактриса, участница шоу "Comedy Woman". Ранее - участница команд КВН "Сборная малых народов" и "Свои секреты".