Митрофанов день: приметы и обряды на 17 июня

В этот день наши предки окликали ветер, просили его пригнать благодатные дожди.

Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.

Сан патриарха Константинопольского святитель Митрофан получил уже в глубокой старости. За такие прекрасные качества как честность, непорочность, кротость и незлобие Господь наделил его даром прозорливости. С особым уважением к святителю относился император Константин Великий. Митрофан на протяжении 11 лет управлял в Константинополе церковью, преставился ко Господу около 326 года. По преданию, умер святитель в 117 лет.

Этот день настолько важен для будущего урожая, для благополучия семьи, что спать полагалось ложиться как можно позже, и в народе говорили: "На Митрофана хоть по стенке ходи, а спать погоди".

Приметы на 17 июня

Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.

Духота во время восхода солнца предвещает ненастье.

Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (северо-запада) - жди ненастья.

Митрофан - красный сарафан: яркие цветистые зори.

На Митрофана ветер в сапогах-скороходах бегает (сильные ветра дуют).