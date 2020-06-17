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Град, шквалы и жара до +33°: в Украине прогнозируют капризную погоду

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Град, шквалы и жара до +33°: в Украине прогнозируют капризную погоду
07:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В Украине в среду, 17 июня, ожидаются дожди, град и шквалы, температура днем ​​составит 20-33°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"17 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 25-30°, в восточных областях до 33°, на западе страны 20-25°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 17 июня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-18°, днем27-29°.

В столичной области также ожидаются осадки, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

18-19 июня в западных областях Украины облачно с прояснениями; дожди (ночью местами), днем в Карпатском регионе значительные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, днем 22-27°. На остальной территории переменная облачность; местами кратковременные дожди, грозы, лишь в восточной части без осадков; температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на востоке страны до 34°. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Митрофанов день: приметы и обряды на 17 июня

В Киеве и Киевской области 18-19 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем26-31°.

20-21 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге страны кратковременные дожди, грозы; на остальной территории ночью (на востоке и днем) без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем в западных областях 21-27°, на остальной территории 26-32°, в восточных областях 21 июня до 34°.

В Киеве и столичном регионе 20-21 июня ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

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Украина, Погода.

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Телеграф
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