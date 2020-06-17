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Степанов: Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19

Степанов: Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Президент Украины дал распоряжение в срочном порядке начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.

Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", - сказал он.

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Как сообщали СМИ, четыре страны подписали соглашение о закупке 4 млн доз вакцины от коронавируса, которую будет поставлять компания Astra Zeneca.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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