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Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали

Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
10:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Туристы, которые не являются гражданами страны с "красной зоны" и не находились там в течение последних 14 дней, не обязаны проходить обсервацию во время приезда в Украину.

"Если вы не являетесь гражданином страны, которая относится к красной зоне, либо не находились там последние 14 дней - при возвращении в Украину не является обязанностью проходить соответствующую обсервацию.

Это правило распространяется только на тех лиц, которые прибывают из страны из красной зоны и находились там определенный период времени, а именно 14 дней", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, нужно ли проходить обсервацию туристам, которые едут в Украину транзитом через страны из красной зоны.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что граждане, которые прибудут в Украину после восстановления международного авиасообщения, будут проходить или не проходить обсервацию или самоизоляцию, в зависимости от страны, из которой прибыли.

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Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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