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Солнечное затмение 21 июня: что можно делать и что нельзя

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Солнечное затмение 21 июня: что можно делать и что нельзя
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Уберечь себя от рисков и проблем поможет правильное поведение 21 июня.

Такое судьбоносное событие, как солнечное затмение, всегда высвечивает все тайное. Кольцевое затмения Солнца — зрелище зловещее и опасное. 

В конце июня нас ждет кольцевое солнечное затмение. Астрологи считают это непредсказуемым и даже опасным временем, когда лучше повысить осторожность и отказаться от импульсивных поступков. Накануне летнего затмения в жизни многих людей закручивается эмоциональный вихрь, поэтому в цене будут такие качества, как взвешенность, осторожность и хладнокровие. О том, как правильно провести 21 июня, более подробно расскажут астрологи и эксперты.

Астрологические особенности солнечного затмения в июне

Летнее затмение Солнца произойдет в Новолуние в кардинальном Знаке Рака. Это говорит о том, что все деструктивные и разрушительные влияния будут крайне сильными. Это будет центральное и самое сильное затмение в летнем сезоне, ведь оно совпадает с днем летнего солнцестояния и наделяет все огромной энергетической силой. По словам астрологов, это затмение запустит финальный этап перестройки жизни большинства людей, к которому они шли 2,5 года.

Будьте готовы: на первый план выйдет темная сторона личности. Солнечное затмение под эгидой Рака внезапно напомнит о том, что хочется забыть. Подсознание окажется под ударом неконтролируемых мыслей, страхов и сомнений. Не стоит удивляться вспышкам гнева и тяге к откровенным разговорам. Рак — эмоциональный и очень ранимый Знак, и эти свойства распространятся в день затмения на всех людей. Многим захочется понимания и свободы от негатива.

Благоприятные дела: что можно делать 21 июня

Зная, чего ожидать от солнечного затмения, можно направить деструктивные волны в более созидательное русло, защитить свое биополе, внутреннюю гармонию и личную жизнь.

Астрологи отмечают, что перед солнечным затмением многих людей охватят тревожные чувства. Солнце оказывает самое сильное влияние за несколько дней до и несколько дней после подобных событий. Желательно начать подготовку к затмению заранее: не допускайте упаднических настроений, старайтесь больше отдыхать, хорошо высыпаться и придерживаться режима дня, попусту не изматывать себя, но и не лениться.

Период повышения солнечной активности может накалить эмоции до предела, что заставит людей чувствовать себя раздраженными и депрессивными. Чтобы избежать вспышек негатива, соблюдайте гигиену сознания, контролируйте эмоции и не переживайте по пустякам. Очень полезно совершать медитации и заучить всевозможные аффирмации. Это поможет успокоить нервы, снять стресс и прийти в норму.

Астрологи также подчеркивают, что любая информация, которую мы получим 21 июня, воспринимется более остро, а впечатления от нее останутся более яркие. Если у вас есть на примете полезная книга или вдохновляющий фильм, то настал отличный момент вспомнить об этом и пополнить копилку приятных эмоций.

Отличной идей будет в этот день предаться мечтам и составить список желаний. С эзотерической точки зрения, желания, загаданные в день затмения, сбываются намного чаще, чем новогодние: у затмения очень могущественная энергетика.

Опасности солнечного затмения: что делать нельзя

Кольцевое затмение Солнца — опасное время для воплощения идей и рождения новых планов. Когда свет дневного светила исчезает, мир погружается во мрак как в прямом, так и в переносном смысле. Силу обретает темная сторона мира. Может произойти частичное затмение сознания, отключиться интуиция, что приведет к принятию неверных, а порой и роковых решений. 21 июня любое событие может восприниматься как угрожающий фактор, поэтому любые действия, не согласованные с солнечной энергетикой, несут в себе опасные программы, притягивающие несчастья и черную полосу.

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Следует отказаться по возможности от важных встреч, переговоров, личных инициатив и принятия ответственности. Судьбоносные решения и попытки изменить жизнь в такое время будут не только бессмысленными, но и разрушительными для вашей судьбы.

Не доверяйте рекламе, советам малознакомых людей, сплетням. Астрологи рекомендуют отказаться от интриг и оживленных разговоров с посторонними. Все это может оставить негативный след на вашей дальнейшей жизни.

Постарайтесь не покупать что-то новое, это чревато крупными расходами. Желательно избегать серьезных финансовых операций, а также решений, которые могут значительно повлиять на вашу карьеру.

С астрологической точки зрения солнечное затмение нельзя однозначно назвать хорошим или плохим событием. Оно несет в себе радикальные перемены как в мире в целом, так и в жизни каждого человека. Солнце предопределяет наше будущее, помогая трансформировать мысли и воплощать желания в жизнь.

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Традиции, Приметы, Солнечное затмение, Июнь 2020, Затмение в июне.

Автор:

Телеграф
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