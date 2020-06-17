Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года

Астрологи расскажут вам о том, как эта планета повлияет на вас с 18 июня по 12 июля, в период ее обратного движения.

Ретроградность Меркурия всегда представляет большую опасность для человечества и для отдельных Знаков Зодиака.

Энергетика Меркурия очень непостоянна. Она затрагивает самые разные сферы жизни, оказывая влияние на информационные и финансовые энергетические потоки. В целом этот период может быть опасен, так что лучше соблюдать осторожность и следовать советам астрологов.

Овен

Овнам в этот период следует сделать энергетику дома положительной. В противном случае не удастся эффективно отдыхать и освобождать свой разум от негативных мыслей после сложного рабочего дня. Меркурий поспособствует тому, что Овны станут менее стойкими. Он ослабит защитные рефлексы и образует дыры в их биополе. Это будет чревато сильной усталостью, снять которую можно будет дома, в приятной обстановке.

Телец

У Тельцов ретроградный Меркурий отберет энергичность и способность быстро реагировать на перемены. В этом плане полезными станут три упражнения на каждый день. Они помогут стать более активными даже в такой непростой атмосфере. Время обратного движения планеты для Тельцов станет очень важным, потому что перед ними могут открыться новые финансовые возможности. Останется лишь вовремя заметить их, чтобы не упустить свой шанс.

Близнецы

Обратное движение Меркурия будет означать рост числа токсичных и негативных людей. Общительным Близнецам необходимо знать, как общаться с такими личностями в подобные периоды, чтобы защитить себя от их отрицательного влияния. В работе и делах лучше полагаться лишь на себя. Это будет очень важное, хоть и непростое время. Меркурий за эти несколько недель покажет Близнецам, кто друг, а кто враг, на кого можно рассчитывать, а на кого категорически не стоит.

Рак

Меркурий в таком состоянии спутывает карты многим, но Ракам в особенности. С 12 июня по 18 июля важно помнить о мыслях, от которых нужно отказаться как можно скорее. Если этого не сделать, дела могут пойти крахом. Можно будет потерять не только деньги, но и авторитет, уважение коллег и партнеров. Важно оставаться максимально собранными, осторожными, оптимистичными и трудолюбивыми. В некоторых вопросах придется полагаться лишь на себя.

Лев

Для Львов этот период будет одинаково опасным и полезным, особенно в финансовой сфере. Они могут все потерять или обрести успех. Заговоры на удачу и богатство помогут сдвинуть чашу весов в нужную сторону. Очень важно быть хладнокровными и расчетливыми. Астрологи и эксперты советуют Львам научиться ждать. Вселенная точно подкинет новые возможности. Меркурий заблокирует некоторые из них, но не все, так что шансы разбогатеть останутся.

Дева

Для Дев счастье многогранно. Меркурий лишит многих Дев ощущения удовлетворенности своей жизнью. Простые ритуалы на счастье помогут Девам оградиться от негативного влияния Меркурия и построить свою жизнь так, как хочется им, обрести позитивное настроение и веру в себя. Астрологи советуют не начинать обучение в период с 12 июня по 18 июля, а также не давать окружающим пустых обещаний. Этого будет достаточно для сохранения успеха.

Весы

У Весов ожидаются очень напряженные несколько недель. Влияние Меркурия выбьет Весов из колеи, заставит их совершать неверные шаги и рисковать. Ритуалы на удачу на каждый день помогут избегать неурядиц. Также они помогут обходить стороной конфликты, на которые планета может провоцировать окружение Весов. Астрологи настоятельно советуют представителям этого Знака обходить стороной проблемы.

Скорпион

Эксперты рекомендуют Скорпионам не тратить много денег, пока Меркурий не вернется в нормальное состояние. Также астрологи советуют избавляться от негативных установок. Важно не торопиться с принятием важных решений — это актуально не только для сферы работы, но и для сферы любви. Ретроградный Меркурий попробует заставит Скорпионов чаще рисковать и делать что-то необдуманно. Если с этим не бороться, можно сильно пожалеть.

Стрелец

Существует восемь негативных привычек, которые приводят к бедности. В период ретроградного Меркурия они будут вдвойне опасными, поэтому астрологи советуют избавляться от них как можно скорее. Не исключено, что планета запустит множество незаметных механизмов в жизни Стрельцов. Этим людям понадобится проявлять больше внимательности и самостоятельности.

Козерог

Ретроградный Меркурий негативно скажется на целостности энергетического поля Козерогов. Три простых упражнения помогут им остаться на волне удачи и укрепить свои здоровье и энергетику. Представителям этого Знака полезно будет находиться рядом с созидательными и приятными людьми, которые разделяют их мировоззрение и ценности. Только в такой компании Козероги смогут почувствовать прилив бодрости и вдохновения. В первую неделю ретроградного Меркурия не стоит совершать дорогостоящих приобретений.

Водолей

Проблемы в финансовой сфере, вызванные Меркурием, указывают на то, что пришло время сфокусироваться на сфере любви, на семье и друзьях, а также заняться духовными практиками. Они помогут изменить жизнь к лучшему и поставить перед собой новые цели. Это идеальное время для отпуска и смены обстановки. Стоит на время забыть о баталиях и неурядицах на работе и в бизнесе. Гораздо важнее посвятить себя чему-то отвлеченному, высокому и важному.

Рыбы

Меркурий может забрать у Рыб удачу в финансовой сфере уже с первых дней своей ретроградности. Вернуть ее помогут три надежных способа. Это не самый простой период, зато в эти несколько недель Рыбам удастся научиться чему-то очень важному. Стоит помнить о том, что если все не так, как хочется, это не черная полоса, а возможность проверить себя на прочность и стать лучшей версией себя самих. Рыбам стоит отказаться от негативного мировосприятия.

В 2020 году будет еще много ретроградных планет. Стоит помнить о приближении таких периодов, так как они представляют большую астрологическую важность.