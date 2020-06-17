Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур

По словам министра, на базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам селекторного совещания у президента, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам министра, на базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

"Мы должны защищать наши дороги. И максимально быстро и эффективно создавать действенные механизмы габаритно-весового контроля. С начала своей работы в министерстве я каждый раз подчеркиваю, как важно обеспечить эффективное функционирование "Укртрансбезопасности", которая бы оперативно проявляла и контролировала факты нарушения габаритно-весового контроля", - цитирует пресс-служба Криклия.

Министр отметил, что, по статистике, Украина ежегодно тратит около 2 миллиардов гривень на то, чтобы залатать дороги от ям, вызванных этими нарушениями.

"В первую очередь необходимо увеличить численность инспекторов "Укртрансбезопасности" и внедрить системы автоматического контроля нарушений. И мы над этим работаем", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, ранее Кабмин поддержал внесение изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, благодаря чему будет установлено 25 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении) и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания.