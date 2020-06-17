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Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур

Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
12:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
По словам министра, на базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам селекторного совещания у президента, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам министра, на базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

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"Мы должны защищать наши дороги. И максимально быстро и эффективно создавать действенные механизмы габаритно-весового контроля. С начала своей работы в министерстве я каждый раз подчеркиваю, как важно обеспечить эффективное функционирование "Укртрансбезопасности", которая бы оперативно проявляла и контролировала факты нарушения габаритно-весового контроля", - цитирует пресс-служба Криклия.

Министр отметил, что, по статистике, Украина ежегодно тратит около 2 миллиардов гривень на то, чтобы залатать дороги от ям, вызванных этими нарушениями.

"В первую очередь необходимо увеличить численность инспекторов "Укртрансбезопасности" и внедрить системы автоматического контроля нарушений. И мы над этим работаем", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, ранее Кабмин поддержал внесение изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, благодаря чему будет установлено 25 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении) и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания.

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Украина, Транспорт.

Автор:

Телеграф
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