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В Минздраве назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

В Минздраве назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ
По состоянию на 17 июня 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Как сообщалось ранее, за прошлые сутки COVID-19 заболели 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, в целом за все время пандемии в Украине заболели 33 234 человека.

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Украина, Минздрав, Карантин.

Автор:

Телеграф
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