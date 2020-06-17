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В Украине появится новый профессиональный праздник

В Украине появится новый профессиональный праздник
18:27 Сегодня Телеграф Фото: ckp in ua
Правительство учредило в Украине новый профессиональный праздник - День таможенника, который ежегодно отмечается 25 июня.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского правительство утвердило на сегодняшнем заседании. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Предполагается учреждение ежегодного празднования Дня таможенника Украины 25 июня ", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Эта дата - день принятия Верховной радой закона "О таможенном деле в Украине" в 1991 году.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, на украинской таможне прошли масштабные увольнения в региональных управлениях: под увольнение попала половина региональных руководителей.

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Таможня, Сергей Марченко, День таможенника.

Автор:

Телеграф
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