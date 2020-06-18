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США готовы продать Украине 16 боевых катеров и вооружение на $600 млн

США готовы продать Украине 16 боевых катеров и вооружение на $600 млн
01:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Правительство США провело необходимые процедуры для утверждения продажи Украине 16-ти патрульных катеров Mark VI, а также вооружения и их технического оснащения. Об этом официально сообщило в среду Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

"Государственный департамент принял решение об утверждении возможной продажи военной техники правительству Украины до 16-ти патрульных катеров типа Mark VI, а также связанной с ними оснастки на ориентировочную стоимость $600 млн", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США уже обеспечило необходимую сертификацию и уведомило Конгресс США о возможности такой продажи.

Как уточнили в американском ведомстве, кроме 16-ти боевых катеров, Украине будут проданы 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровою локационной системой; 16 идентификационных систем IFF; 40 пушек MK44; коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование и тому подобное.

Как отметили в Вашингтоне, продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения обороноспособности страны-партнера, которая остается "фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

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Продажа морского вооружения США позволит Украине повысить возможности для преодоления нынешних и будущих угроз, улучшить защиту территориальных вод, а также отстаивать другие интересы на море, подчеркнули в американском ведомстве.

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Украина, США, Катера.

Автор:

Телеграф
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