Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину

В Украину прибыла первая партия ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin, закупленная Министерством обороны по программе Пентагона "Международные военные продажи". Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года.

Об этом в фейсбуке сообщило посольство Украины в США.

"Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года. Он стал результатом знаковой реформы в украинском оборонном ведомстве, которая позволила начать прямые закупки вооружений и военной техники у иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

Посольство также выражает благодарность США за оказанную помощь, которая была доставлено в Украину вместе с купленными ракетами Javelin.

Как сообщалось, Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации и боеприпасы.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin.

До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.