Пандемия: число погибших от коронавируса почти достигло 450 тысяч

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 448,474 человека. У свою очередь, выздоровели 4,056,872 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 8,329,221 человек инфицирован.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2,163,290), Бразилия (955,377), Россия (552,549), Индия (354,065), Великобритания (300,717), Испания (244,683), Перу (240,908), Италия (237,828), Чили (220,628 ), Иран (195,051), Франция (194,805), Германия (188,604) и Турция (182,727).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США - 117,713 человека, Бразилии - 46,510, Великобритании - 42,238, Италии - 34,448, Франции - 29,578 и Испании - 27,136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального случая.

В Украине уже более 33 000 случаев COVID-19, за прошлые сутки - 758.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.