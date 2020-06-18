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Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня
Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня

Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня

Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
В старину верили, что в этот день можно добыть чудодейственную сон-траву, которая служит защитой от нечисти.

Традиции на 18 июня

На Дорофея, как и на Митрофана, примечают направление ветра. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году - воробьиные. Считается, что в этот день расцветает загадочная сон-трава, о ней существует такая легенда. Стала как-то нечистая сила прятаться за прострел-траву, и один из архангелов, чтобы разделаться с нечистью, метнул в нее громовую стрелу и прострелил траву сверху донизу. Теперь нечистый обходит прострел стороной и ближе двенадцати верст к нему не приближается.

В старинном травнике говорится: "Кто носит траву при себе, от того человека дьявол бежит, в доме - добро держать, а хоромы строить - под угол класть, спокойнее жить будешь". Сон-трава, в соответствии со своим названием, навевает сон и предсказывает спящим их будущую судьбу.

Счастье представляется во сне молодой девушкой или добрым молодцем, беда - старухой с клюкой, настоящей бабой-ягой. Цветет это загадочное растение ночью желтыми, голубыми и бирюзовыми цветочками. Ее нельзя ни увидеть, ни тем более сорвать просто так - надо знать специальные заговоры.

Узнают ее, опуская в холодную ключевую воду: если вынуть ее в полнолуние, то она непременно зашевелится.

Приметы на 18 июня

На Дорофея утро вчера мудренее, потому что под головой сон-трава лежит.

Не мудрен сон на Дорофея, да вещий.

Знаменательные события в истории: 18 июня 2020 года

Если погода на Дорофея теплая и ясная, то и зерно будет крупное.

Сильные росы в этот день - к богатому урожаю, а туман над водой - грибов в лесу будет не счесть.

Если утром трава на Дорофея пахнет сильнее обычного, то быть дождю.

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Традиции, Приметы, Праздники, Дорофеев день.

Автор:

Телеграф
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