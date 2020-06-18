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Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния

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Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Людям нужно сбавить активность и постараться не накалять обстановку. Разбираемся, что принесет ретроградация Меркурия в июне и июле 2020 года и почему астрологи рекомендуют быть максимально осторожными.

Обратное движение Меркурия часто становится причиной серьезных неприятностей в жизни, но у астрологов есть советы, которые помогут привлечь счастье и процветание с 18 июня по 12 июля.

Ретроградный Меркурий — понятие, которое стало нарицательным. Сломался телефон, поругались с любимым человеком, влезли в долги — все неприятности мы объясняем проделками ретро-Меркурия. А вот астрологи убеждены: когда Меркурий входит в ретроградную фазу, становится не до шуток. 

Влияние ретро-Меркурия с 18 июня по 12 июля

В ретрограде Меркурий повторит свой путь по Знаку Рака. С точки зрения эзотерики, это будет время, когда люди ненадолго возвратятся мыслями в прошлое, замедлятся в делах, обратятся внутрь себя, чтобы переосмыслить полученный опыт и закрепить результаты. Продолжительность ретро-фазы составит 25 дней.

Меркурий отвечает за мышление людей, и сейчас он будет двигаться по Знаку Рака. В этом созвездии планета практически теряет свои качества и впадает в зависимость от внутреннего мира. Это говорит о том, что будут затронуты вопросы личного пространства. Все события, которые произойдут с 18 июня по 12 июля, будут окрашены эмоциональными красками. Очень многое будет зависеть от умения сдерживать страх и не поддаваться паническим атакам.

Путешествие Меркурия в глубины человеческой психики может закончиться раскрытием старых тайн, проблем и комплексов. Очень важно найти в себе силы и посмотреть в лицо страхам, проанализировать проступки прошлого, чтобы вынести новые уроки и начать путь к развитию и новой жизни. Для этого может потребоваться уединение.

Особо опасный период ожидается с 19 по 24 июня, когда влияние ретро-Меркурия будет усилено Солнечным затмением. Это может спровоцировать конфликты, агрессию, необъективность, поспешность выводов, предательство близких, обман.

Рекомендации астрологов в период ретроградного Меркурия

Астрологи советуют сбавить внешнюю активность и активизировать внутреннюю жизнь. Полезно погрузиться в собственные мысли, вспомнить прошлые переживания, проанализировать свои чувства. Более тщательная работа над собой, которая в обычное время отложена, поможет разобраться в себе и, возможно, нащупать новые пути личностного развития.

Ретро-Меркурий дает шанс вернуться к прошлым делам и идеям: в них можно найти что-то важное и полезное, что поможет сдвинуться с мертвой точки. Для того, чтобы воспользоваться эффектом ретроградности, наметьте повторные шаги в делах, которые не получилось закончить с первого раза.

Солнечное затмение 21 июня: что можно делать и что нельзя

Эксперты советуют не забывать, что период ретроградации Меркурия — это еще и время кармического бумеранга, когда каждому человеку вернутся плоды его прошлых поступков. Тот, кто упорно работал и шел путем своего предназначения, сохраняя гармонию внутри себя, получит сейчас в несколько раз больше, чем мог ожидать. Тот, кто ленился, дурно относился к окружающим, игнорировал подсказки Вселенной, должен приготовиться к справедливым последствиям. Самое главное — с полным спокойствием относиться к любым неурядицам. Ведь если что-то разрушается, значит, освобождается пространство для чего-то более важного.

В этот период стоит внимательно следить за происходящим, вплоть до прочтения каждой строчки в контракте и проверки кассового чека. Если нужно, перепроверяйте информацию три раза. Ретро-Меркурий любит напустить тумана в дела, особенно относящиеся к денежной сфере.

Конец июня и начало июля представляют серьезную опасность, но лишь для тех, кто не отдает отчета своим действиям. Любые попытки отпустить вожжи исключат вас из гонки за абсолютный успех. Поэтому не поддавайтесь на провокации, сохраняйте здравый смысл и докажите всем, что вы — именно тот человек, который заслуживает счастья в жизни.

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Космос, Меркурий, Астрология, Советы астрологов, Начало ретроградного Меркурия.

Автор:

Телеграф
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