Лечение COVID-19: ВОЗ прекращает исследования популярного препарата

ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина, препарата против малярии, в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

ВОЗ прекращает клинические испытания лечения COVID-19 гидроксихлорохином. Об этом организация сообщила в Twitter.

"Использование гидроксихлорохина в рамках тестов "Солидарности" прекращается на основании данных, которые свидетельствуют о том, что препарат не снижает смертность для госпитализированных с COVID-19 пациентов", - говорится в сообщении.

Ранее Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исключила препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств. Это решение основывается на новых результатах клинических испытаний, которые доказали, что "этот препарат может быть неэффективным для лечения COVID-19".

В мае многие медицинские специалисты в Европе и других странах предостерегали от применения гидроксихлорохина из-за побочных реакций. В частности, во Франции запретили применение препарата с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исключила препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.