Президент учредил в Украине День фермера

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в указе главы государства от 18 июня, сообщается на его официальном сайте.

Как сообщалось, 3 июня Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве".

В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

По данным Кабмина, в Украине сегодня насчитывается более 33 000 фермерских хозяйств.