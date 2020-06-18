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Карантин в Украине: судам позволили продлевать процессуальные сроки

Карантин в Украине: судам позволили продлевать процессуальные сроки
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Пока в Украине действуют карантинные меры, судьи смогут отсрочивать сроки проведения процессов.

Верховная Рада приняла закон относительно возможности возобновления и продолжения судом процессуальных сроков на время карантина.

Соответствующий закон №3383 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно хода процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", поддержали 264 народных депутата.

Закон определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и обязанностях, возобновлять сроки, установленные в статьях процессуальных кодексов, а также продолжать процессуальные сроки, установленные законом или судом, на срок действия карантина.

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В частности, заключительными положениями документа предусматривается, что процессуальные сроки заканчиваются через 20 дней после вступления в силу данного закона.

В течение этого 20-дневного срока участники дела и лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и обязанностях, имеют право на продление процессуальных сроков.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта был введен карантин из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Постепенное послабление ограничительных мер началось в стране с 11 мая. При этом Кабмин принял решение о переходе на адаптивный карантин, последний раз его продлили до 31 июля.

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Верховная Рада, Суд.

Автор:

Телеграф
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