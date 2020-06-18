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В Комитете Рады завершили работу над законопроектом о медиа

В Комитете Рады завершили работу над законопроектом о медиа
18:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом "О медиа" №2693-д, над которым работали полгода.

Рассмотрение законопроекта "О медиа" перенесли на 1 июля. Об этом в Facebook написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики собирался на заседание, чтобы рассмотреть наиболее фундаментальный законопроект 2693-д "О медиа" и наконец его зарегистрировать. Это обновленная редакция, над которой рабочая группа совместно с депутатами, представителями индустрии, экспертами Совета Европы и всеми заинтересованными лицами работала около 6 месяцев", - написала Кравчук.

Также она добавила, что по настоянию коллег из оппозиционных фракций рассмотрение было перенесено на 1 июля, чтобы за неделю все желающие имели возможность как можно подробнее ознакомиться с текстом и сформировать соответствующие позиции.

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"Мы сознательно пошли на такой шаг, ведь проект действительно является результатом разумного консенсуса между законопроектировщиками и индустрией, все противоречия и конфликты удалось решить путем конструктивной дискуссии. Спасибо рабочей группе за упорный и неутомимый труд", - добавила Кравчук.

Как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

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Верховная Рада, Медиа.

Автор:

Телеграф
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