День медика 2020: когда отмечают, история

Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день отмечается День медицинского работника.

В воскресенье, 21 июня 2020 года, в Украине отметят День медицинского работника.

Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась.

Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его на рабочем месте, леча пациентов.

История Дня медицинского работника в Украине

День медицинского работника в Украине установлен президентским Указом в 1994 году. Его отмечают ежегодно в третье июньское воскресенье, которое в 2020 году выпадает на 21 июня. Праздник установлен по инициативе работников учреждений здравоохранения Украины, поэтому его отмечают не только врачи, но и фельдшеры, акушеры, лаборанты, санитары, медсестры - все, кто стоит на страже человеческого здоровья. День медика - это дань уважения и признания огромной роли медиков в жизни сообщества и каждого человека, - указано в официальном документе.

История украинской медицины берет свое начало еще со времен Киевской Руси. Так, в "Руськой Правде", датированной ХІ веком, можно прочитать о приютах для инвалидов и тяжело больных людей при монастырях. Например, из древних летописей известно, что такие существовали в Киево-Печерском монастыре, Переяславе. Первыми лекарями, естественно, были монахи, к медицинским работникам того времени можно было отнести бабок-повитух, травников. Уже в те времена существовали и военные врачи, которые лечили князя и его войско. В Древней Руси были написаны и первые медицинские сборники, основу которых составляли трактаты древнегреческих лекарей, были там и рецепты от разных болезней, описывались свойства лекарственных растений.

На протяжении XIV-XV веков строились уже предшественники первых настоящих больниц, открывались медицинские школы. А в 1632 году была основана Киевская Академия. В XVIII-XIX веках медицинские отделения сформировались при университетах Харькова, Киева, Львова и Одессы.