Подозрение Стерненко: Венедиктова прокомментировала свое заявление

Ирина Венедиктова подробно рассказала о своем заявлении по поводу подозрения Сергею Стерненко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила свое заявление о подозрении общественному активисту Сергею Стерненко, после которой последний обвинил ее в давлении на следствие. Во время срочного брифинга 18 июня, Венедиктова сказала, что ее публичные заявления по этому делу основываются на сообщениях от ее заместителей.

"О деятельности прокуроров различных уровней мне доносят не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали и отвечал за нее, мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним ", - сказала Венедиктова на просьбу журналистов прокомментировать свой тезис о подозрении.

Так, она отказалась комментировать по сути позицию прокурора Андрея Родионова, который ссылался в том числе на ее заявления, когда отказался согласовывать подозрение Стерненко в умышленном убийстве.

"Как я не могу комментировать комментарии адвокатов, так же не могу комментировать прокуроров. Потому что у нас прокуроры независимы по закону. Если прокурор Родионов делает такие заявления - это его заявления", - отметила Венедиктова.

По ее словам, направление дела Стерненко в Офисе курирует ее заместитель Алексей Симоненко, и именно у него необходимо спрашивать хронологию.

"Чтобы вы понимали, никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это, как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры", - подытожила она.

Венедиктова также не стала комментировать отчет Временной следственной комиссии относительно нападений на активистов, сославшись на то, что в деле Стерненко сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, и "любая детализация, которая будет сейчас провозглашена генеральным прокурором, повредит всем".

Напомним, что судья изменила адрес для круглосуточного домашнего ареста Стерненко - из воинской части в Одессе, где он зарегистрирован, на место фактического проживания в Киеве.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненка под круглосуточный домашний арест, однако, в Одессе в военной части. Активист заявил, что решение суда нельзя выполнить, ведь его не пустили бы на территорию.

Ранее активисту в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Напоминаем, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.