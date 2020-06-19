На горе Фудзияма в Японии нашли тело украинского спортсмена

Украинского бегуна Алексея Борисенко нашли мертвым на японской горе Фудзияма.

Тело украинского спортсмена Алексея Борисенко найдено на японской горе Фудзияма.

Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси,.

Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко пропал после того, как решил подняться на Фудзияму в начале марта. Он прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который затем был отменен из-за пандемии коронавируса.

Теперь было найдено тело, которое идентифицировали. Экспертиза подтвердила, что умерший оказался Борисенко. Правоохранители Японии объяснили, что украинец, по имеющимся данным, отправился на гору один и "попал в беду".