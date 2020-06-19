На горе Фудзияма в Японии нашли тело украинского спортсмена

Тело украинского спортсмена Алексея Борисенко найдено на японской горе Фудзияма.
Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси,.
Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко пропал после того, как решил подняться на Фудзияму в начале марта. Он прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который затем был отменен из-за пандемии коронавируса.
Теперь было найдено тело, которое идентифицировали. Экспертиза подтвердила, что умерший оказался Борисенко. Правоохранители Японии объяснили, что украинец, по имеющимся данным, отправился на гору один и "попал в беду".