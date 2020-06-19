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День медика 2020: самые интересные факты о "виновниках торжества" и их профессии

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День медика 2020: самые интересные факты о "виновниках торжества" и их профессии
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День медицинского работника - профессиональный праздник всех сотрудников отрасли здравоохранения: медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров и врачей.

В третье воскресенье июня празднуется День медика, и хотя отмечать его стали сравнительно недавно (с 1980 года), это действительно великий день. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

Врачи играют немалую роль в нашей жизни, начиная с роддома, когда принимают новорожденных, и затем в течение всех наших лет сопровождают нас, поддерживая наше здоровье. 

Во времена обретения Украиной независимости, День медработника страны был установлен в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу № 281/94 от 3 июня 1994 года.

Это не единственный праздник медицинских работников — также ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача, а 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсестры.

Интересные факты о медицине и медиках:

Игнатий Земмельвайс , врач из Австрии, в XIX веке придумал простой, но очень действенный способ, благодаря которому стало возможным уменьшение такой страшной для того времени болезни, как родильная горячка. Нужно было просто… помыть руки! Все это снизило смертность от этого заболевания с 30 до 2%.

Службы скорой помощи появились в крупных городах в конце 19 века. Чтобы перевозить лежачих больных, были сконструированы специальные экипажи. Их стали называть "каретами скорой помощи", и это словосочетание употребляется и по сей день.

Примерно один из десяти тысяч человек рождается с зеркально отраженным расположением внутренних органов: сердце, желудок и селезенка у него расположены справа, а печень и желчный пузырь — слева.

В 1936 году был разработан новый сорт колбасы — докторская. Название колбасы объяснялось ее "особой" миссией — она предназначалась "для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима".

В Индии есть закон, который предусматривает, что врачи должны писать рецепт большими буквами для предотвращения смертей, вызванных неправильным толкованием их почерка.

Однажды у итальянского нейрохирурга Клаудио Витале случился инфаркт во время операции, которую он проводил. Он не прекращал делать операцию пациенту, понимая, что тот может умереть. Поэтому только через полчаса, когда жизнь человека была в безопасности, врач попросил помощи у коллег и также был прооперирован.

День медика 2020: когда отмечают, история

3 декабря 1967 года Кристиан Барнард осуществил первую пересадку сердца от человека к человеку.

Структура ДНК была обнаружена в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном.

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Автор:

Телеграф
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