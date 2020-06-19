День медика 2020: самые интересные факты о "виновниках торжества" и их профессии

День медицинского работника - профессиональный праздник всех сотрудников отрасли здравоохранения: медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров и врачей.

В третье воскресенье июня празднуется День медика, и хотя отмечать его стали сравнительно недавно (с 1980 года), это действительно великий день. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

Врачи играют немалую роль в нашей жизни, начиная с роддома, когда принимают новорожденных, и затем в течение всех наших лет сопровождают нас, поддерживая наше здоровье.

Во времена обретения Украиной независимости, День медработника страны был установлен в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу № 281/94 от 3 июня 1994 года.

Это не единственный праздник медицинских работников — также ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача, а 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсестры.

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